04.10.2017 (10:31)

Расчеты РСЗО «Ураган» переброшены в ходе учения из Курганской в Челябинскую область

Подразделения реактивной артиллерийской бригады Центрального военного округа, на вооружении которой находятся системы залпового огня «Ураган», переброшены в рамках учения из Курганской области на полигон под Челябинском.

Военнослужащие совершили 200-километровый марш в назначенный район, приступили к маскировке и созданию ложных огневых позиций. Артиллеристы отработают уничтожение скоплений бронетехники условного противника, его командных пунктов и тыловых подразделений в условиях применения высокоточного оружия и средств радиоэлектронной борьбы. Ведение огня будут корректировать беспилотные летательные аппараты «Орлан».

В учении принимают участие около 500 военнослужащих и задействовано до 100 единиц техники.

220-мм реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Ураган" предназначены для поражения живой силы, бронетехники на марше и в местах сосредоточения, разрушения командных пунктов, объектов военной инфраструктуры на удалении от 10 до 35 км. Их отличает высокая маневренность и быстрота развертывания.

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