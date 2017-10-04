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04.10.2017 (10:21)

Расчеты ОТРК «Искандер» ракетного соединения ВВО выполнили электронные пуски по заданным целям

В ходе итоговой проверки за летний период обучения с ракетным соединением Восточного военного округа (ВВО), дислоцированным в Еврейской автономной области, состоялась практическая тренировка с выполнение электронных пусков из ОТРК «Искандер».

Военнослужащие отработали развертывание оперативно-тактических комплексов и оперативную перегрузку ракеты на пусковую установку, выполнили подготовку данных для ракетной стрельбы.

Затем личный состав расчетов ОТРК «Искандер» выполнил электронные (учебные) ракетные пуски по заданным целям.

Кроме того, были проверены навыки командиров разного уровня по управлению подразделения при выполнении учебно0боевой задачи.

В тренировке было задействовано 100 процентов личного состава ракетного соединения.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Восточный военный округ , ПВО , Боевая подготовка
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