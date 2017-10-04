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04.10.2017 (10:17)

Оперативной группе российских войск в Приднестровье прошли занятия со снайперами

На войсковом стрельбище Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) прошло занятие по специальной подготовке снайперов.

В ходе учебного мероприятия снайперы поразили около 200 различных целей, имитирующих живую силу противника в движении и в укрытиях. Максимальная дальность до мишеней составляла более 1000 метров.

Особое внимание на занятиях уделялось навыкам нахождения в неподвижном состоянии в течение нескольких часов в ожидании цели, а также точной выстрелы в условиях работы снайперов условного противника.

Занятия со снайперами ОГРВ ПРРМ проводились в соответствии с планом боевой подготовки войск Западного военного округа.

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Западный военный округ , Сухопутные войска , Снайперские подразделения , Боевая подготовка
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