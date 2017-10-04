04.10.2017 (10:10)

Во Владивосток с неофициальным визитом прибудет отряд кораблей морских сил самообороны Японии

В рамках плана международного военного сотрудничества Вооруженных Сил Российской Федерации на 2017 год в середине октября планируется неофициальный визит во Владивосток отряда кораблей морских сил самообороны (МССО) Японии в составе эсминца «Харусамэ» и учебного корабля «Касима».

Визит продлится в течение пяти дней. В этот период для экипажей кораблей спланированы спортивные соревнования с моряками Тихоокеанского флота (ТОФ), предусмотрена обширная культурная программа, которая включает в себя экскурсии по историческим местам города, посещения военно-исторического музея ТОФ и филиала военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот».

Японские моряки возложат венки и цветы к мемориальному комплексу «Боевая слава Тихоокеанского флота» и посетят один из боевых кораблей флота.

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