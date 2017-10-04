04.10.2017 (09:47)

В войсках Восточного военного округа более 10 тысяч единиц автомобильной техники переведут на режим зимней эксплуатации

В войсках округа к работе приступили более 50 мобильных пунктов, которые проведут обслуживание и ремонт свыше 10 тысяч единиц колесной техники. Качество работы контролируют представители Военной автомобильной инспекции.

Для сезонного обслуживания бронетанковой техники в каждом подразделении сформированы специализированные технические посты по обслуживанию вооружения, трансмиссии, силовой установки и других систем боевой машины. Каждый элемент тщательно обслуживается и проверяется техником подразделения. Обязательный участник в переводе конкретной единицы боевой машины, закрепленный за ней механик-водитель.

После сезонного обслуживания вооружение и военная техника ставится на кратковременное хранение до нового зимнего периода обучения. Данный комплекс мероприятий позволяет продлить ресурс эксплуатации и содержать вооружение и военную технику в постоянной боевой готовности.

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