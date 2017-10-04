04.10.2017 (09:43)

Более 12,5 тысяч прыжков с парашютом совершили военнослужащие ВВО

С начала текущего года военнослужащие подразделений разведки и морской пехоты Восточного военного округа (ВВО) выполнили более 12,5 тысяч прыжков с парашютом.

В ходе мероприятий воздушно-десантной подготовки разведчики и морские пехотинцы совершают прыжки на современных парашютных системах Д-10 и «Арбалет» с высот от 600 до 1400 метров, в том числе с оружием и задержкой времени раскрытия купола на различных высотах.

Военнослужащие десантируются в различных метеоусловиях из различных типов летательных аппаратов – самолетов военно-транспортной авиации Ан-12 и Ан-26, а также вертолетов Ми-8АМТШ.

Всего в 2017 году запланировано свыше 16 тысяч прыжков.

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