04.10.2017 (08:21)

1 тыс. зенитчиков ЦВО вернулись из Астраханской области к местам постоянной дислокации в Поволжье

1 тыс. военнослужащих и свыше 250 единиц военной техники противовоздушной обороны Центрального военного округа вернулись к местам постоянной дислокации в Пензенскую, Самарскую и Оренбургскую области.

Военнослужащие в рамках лагерного сбора на полигоне Капустин Яр успешно выполнили целый ряд боевых стрельб управляемыми снарядами из зенитных комплексов «Бук-М2», «Тор-М», «Тунгуска» и «Стрела-10», а также ПЗРК «Игла» по целям, имитирующим авиацию и ракеты противника.

Подразделения совершили марш комбинированным способом в составе нескольких воинских эшелонов. Некоторые из них в скором времени станут на боевое дежурство.

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