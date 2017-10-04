04.10.2017 (07:45)

В двух регионах Поволжья начались учения спецназа

В Самарской и Оренбургской областях начались учения разведывательных подразделений спецназа Центрального военного округа с привлечением более 600 военнослужащих и свыше 120 единиц военной техники.

Подразделения в ночное время были подняты по тревоге, приведены в высшие степени боевой готовности и подготовлены к совершению комбинированных маршей на незнакомые местности для ведения разведки. По замыслу учения, спецназовцам предстоит обнаружить базы незаконных вооруженных формирований, где проходят тренировки боевиков, и навести на них огонь артиллерии. При этом в ходе перемещения по незнакомой местности спецназовцев ждут внезапные засады и налеты противника.

Учение продлится до 6 октября.

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