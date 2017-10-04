04.10.2017 (06:44)

Корабли Тихоокеанского флота отработали на Камчатке комплекс противолодочных и противоминных задач

В соответствии с планом боевой подготовки в морских полигонах Тихоокеанского флота, тральщики бригады кораблей охраны водного района камчатской группировки отработали практические действия по противоминному обеспечению развёртывания корабельных сил, их проводку за тралами при выходе из пункта базирования и на переходе морем.

Накануне малые противолодочные корабли провели поиск подводных лодок условного противника в Авачинском заливе и попутно отработали ночную постановку мин в морских полигонах флота.

Экипажи тральщиков своевременно обнаружили учебные мины и осуществили комплекс мероприятий по уничтожению плавающих донных и якорных мин.

Кроме того, в ходе учения моряки решали задачи организации обороны от средств воздушного нападения противника, охраны и обороны корабля при стоянке на незащищенном рейде.

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