03.10.2017 (23:47)

В КВЦ «Патриот» состоялось 6-е заседание министров обороны стран-членов АСЕАН по гуманитарному разминированию

3 октября 2017 г. в Конгрессно-выставочном центре – военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот» состоялось 6-е заседание экспертной рабочей группы (далее – ЭРГ) Совещания министров обороны стран-членов АСЕАН и диалоговых партнеров («СМОА-плюс») по гуманитарному разминированию.

Участники заседания обменялись подходами по вопросам формирования нормативно-правовой базы гуманитарного разминирования, опытом подготовки специалистов, а также лучшими практиками в этой области.

На период с 2017 г. по 2020 г. сопредседателями ЭРГ являются Российская Федерация и Лаосская Народно-Демократическая Республика.

Участникам заседания представлены предложения по перспективным направлениям развития сотрудничества государств-членов «СМОА плюс» по противоминной тематике, а также программе работы ЭРГ на предстоящий трехлетний цикл. Предусмотрено проведение ряда совместных мероприятий направленных на наращивание совместного потенциала стран региона в области гуманитарного разминирования, в том числе проведение совместных учений в 2019 году.

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