03.10.2017 (22:58)

Отдельная десантно-штурмовая бригада ВДВ дислоцированная в Приморье получила возможность десантироваться с боевой техникой парашютным способом

Отдельное десантно-штурмовое соединение Воздушно-десантных войск (ВДВ), дислоцированное в Приморье, получила средства для десантирования тяжелой техники парашютным способом.

Парашютно-десантный батальон Уссурийского соединения ВДВ к батальонному комплекту боевой техники БМД-2 и БТР-Д получил средства для десантирования.

Более 40 комплектов парашютных бесплатформенных систем (ПБС) вместе с парашютной многокупольной системой (МКС) специалисты воздушно-десантной службы ВДВ установили на батальонный комплект боевой техники соединения.

Парашютно-десантные подразделения ВДВ дислоцированные в Приморье теперь оснащены не только современными плавающими боевыми машинами с мощным огневым комплексом и современными цифровые системы разведки, управления и связи «Стрелец», но и получили возможность десантировать их парашютным способом в тыл условного противника.

В ближайшее время командование ВДВ проверит возможности подразделений Уссурийского соединения десантировать имеющуюся боевую технику парашютным способом в тыл условного противника и применять ее возможности в бою вместе с комплексом «Стрелец» по назначению после десантирования.

БМД-2 десантники считают очень живучей, высокопроходимой и неприхотливой в обслуживании боевой машиной. Боевая машина имеет 30-мм автоматическую пушку, два пулемета калибром 7,62-мм и современное противотанковое вооружение. Модернизированные боевые машины оснащены более совершенным стабилизатором вооружения, а также современными средствами связи и управления.

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