03.10.2017 (21:12)
Более 60 пусковых установок «Тополь», «Тополь-М» и «Ярс» совершают манёвренные действия на маршрутах боевого патрулирования
В соответствии с планом подготовки Ракетных войск стратегического назначения более 60 автономных пусковых установок «Тополь», «Тополь-М» и «Ярс» совершают манёвренные действия на маршрутах боевого патрулирования от Тверской до Иркутской областей.
В ходе маневров отрабатываются новые способы подготовки боевых агрегатов к маршу, что позволит на 20-30% сократить время, необходимое для начала движения при выводе их из под удара.
В качестве имитационных групп ДРФ задействованы подразделения спецназа. В заданные районы они заброшены заблаговременно. До сегодняшнего дня имитационные группы тщательно изучили район, проработали места установки взрывных устройств, засад и маршруты отхода в случае столкновения с противодиверсионными силами.
Условным диверсантам, противостоят не только силы охраны и обороны соединения, но и формирования военных округов, которые будут выполнять эти задачи в военное время. С учетом этого ракетчики готовы дать отпор диверсантам и гарантировано вывести пусковые установки на маршруты боевого патрулирования.