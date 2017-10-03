03.10.2017 (20:30)

Руководство 3-го ЦВКГ имени А.А. Вишневского приняло участие в работе III национального конгресса «Трансплантация и донорство органов»

Руководство ФГБУ «3 Центральный военный клинический госпиталь имени А.А. Вишневского» (ЦВКГ) Минобороны России приняло участие в работе III Российского национального конгресса «Трансплантация и донорство органов». Мероприятие проводится со 2 по 4 октября в ФГБУ «Федеральный научный центр трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова» Минздрава России.

В конгрессе приняли участие более 500 специалистов. Среди них — российские и зарубежные лидеры клинической медицины и биомедицинской науки. Почетными гостями и спикерами конгресса стали президент Всемирного трансплантологического общества Ascher Nancy L. и профессор Калифорнийского университета Roberts John P.

В рамках мероприятия также представлен уникальный передовой клинический и научный опыт в области трансплантации сердца, легких, почки, печени, регенеративной медицины; искусственных органов.

Проведение конгресса совпадает с памятными датами в истории трансплантологии: 50-летием первой в мире трансплантации сердца, 30-летием первой успешной трансплантации сердца в России и 20-летием начала программы родственной трансплантации печени детям.

В рамках программы конгресса проводится 6-я Всероссийская конференция «Донорство органов — ключевая проблема трансплантологии», VIII Шумаковские чтения, 4-й Российский образовательный форум, VII Всероссийская конференция «Научные школы и новые имена».

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