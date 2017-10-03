03.10.2017 (19:45)
В филиалах «Оборонлес» Уральского федерального округа прошли осенние акции по посадке леса
Шесть филиалов «Оборонлес» Уральского федерального округа присоединились к центральной акции по лесовосстановлению, приуроченной ко Дню победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве.
Камышловский, Карелинский, Нижнетагильский, Тюменский, Свердловский и Челябинский филиалы поддержали инициативу «Оборонлеса» Минобороны России по организации всероссийской лесовосстановительной акции на землях обороны и безопасности.
В субботнике, совместно с сотрудниками филиалов, приняли участие военнослужащие и члены их семей, учащиеся, работники городских администраций, представители военно-патриотического общественного движения «Юнармия».
Исходя из климатических особенностей и погодных условий были посажены саженцы березы, рябины, калины, вишни, боярышника, ели и сосны. Местами памятных посадок стали территории мемориалов в честь погибших воинов, аллеи Славы, войсковые части и парки воинской доблести.