04.10.2017 (00:02)

Главному испытательному космическому центру имени Германа Титова — 60 лет!

Сегодня Главный испытательный космический центр имени Германа Титова отмечает замечательный юбилей –– исполнилось 60 лет со дня его создания.

Он входит в состав Космических войск Воздушно-космических сил и выполняет задачи обеспечения запусков космических аппаратов различного назначения при наращивании орбитальных группировок космических систем и комплексов, управления космическими аппаратами военного, социально-экономического, научного назначения и космическими аппаратами, запущенными по программам международного сотрудничества и коммерческим программам. ГИКЦ имени Г.С. Титова обеспечивает проведение летных испытаний и отработку образцов перспективных космических средств военного и двойного назначения.

Главный центр обеспечивает бесперебойное функционирование Глобальной навигационной спутниковой системы «ГЛОНАСС», управление которой расположено в подмосковном Краснознаменске.

Среди важнейших задач ГИКЦ необходимо отметить также применение системы единого времени и эталонных частот «Цель» для частотно-временного обеспечения потребителей Министерства обороны РФ.

Отдельные командно-измерительные комплексы (ОКИК) Главного испытательного космического центра расположены на всей территории России от Калининграда до Камчатки. Вся информация, принимаемая командно-измерительными комплексами с космических аппаратов, передается в Центр управления космическими аппаратами российской орбитальной группировки в Краснознаменске для обработки, анализа и принятия решений по выдаче управляющих команд на борт космических аппаратов.

Сложной, многофункциональной техникой надёжно управляют высококлассные специалисты Космических войск Воздушно-космических сил. Каждый день в воинских частях ГИКЦ на круглосуточное дежурство заступает около 1000 военнослужащих. Ежесуточно дежурными силами Главного испытательного космического центра осуществляется свыше 1100 сеансов управления космическими аппаратами российской орбитальной группировки.

Общую координацию и руководство деятельностью дежурных сил осуществляет командир дежурных сил (КДC) Центра управления Главного испытательного космического центра.

С момента создания Главного испытательного космического центра его специалистами обеспечены запуск и управление более 3000 космических аппаратов.

ГИКЦ принимал участие в реализации всех совместных международных пилотируемых проектов и проектов фундаментального исследования дальнего космоса, выполнении космических программ национальной безопасности. В сотрудничестве с представителями более 150 организаций: НИИ, КБ и космодромов проведены летные испытания более 250 типов космических аппаратов военного и социально-экономического назначения.

За свою историю Главный испытательный космический центр выполнил более 9 миллионов сеансов связи по управлению космическими аппаратами.

Главный испытательный космический центр, обеспечивает управление около 80% отечественных космических аппаратов военного, двойного, социально-экономического и научного назначения.

В настоящее время Главный испытательный космический центр возглавляет полковник Сергей МАРЧУК.

Справочно

История Главного испытательного космического центра имени Г.С. Титова началась 3 сентября 1956 года, когда в соответствии с постановлением Правительства в НИИ №4 был разработан проект наземного Командно-измерительного комплекса (КИК).

8 мая 1957 года на основании директивы Генерального штаба Вооруженных Сил СССР было начато формирование Центра по руководству и координации работ комплекса измерительных средств, средств связи и службы единого времени. Одновременно директивой Генерального штаба Вооруженных Сил СССР предусматривалось формирование тринадцати отдельных научно-измерительных пунктов (ОНИПов) в различных районах страны (в границах СССР).

К сентябрю 1957 года, то есть незадолго да запуска первого искусственного спутника Земли КИК был сформирован. Личный состав и техника ОНИПов находились в местах постоянной дислокации. Центр НКВЧ размещался в НИИ-4, откуда шло управление работой КИКа по первому искусственному спутнику Земли.

4 октября 1957 года КИК и подчинённые ему воинские части (ОНИПы) приняли непосредственное участие в управлении полетами первого и всех последующих искусственных спутников Земли.

Приказом Министра обороны СССР от 3 августа 1960 года №105 дата 4 октября определена, как годовщина образования КИК и всех подчинённых ОНИПов.

В последующие годы Главный центр КИК участвовал во всех космических программах СССР и России, а так же в международных космических программах: «Интеркосмос», «ЭПАС», МКС, «Мир» и др.

В 1967 году Главный центр КИК за успехи в боевой подготовке был удостоен Памятного Красного Знамени ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета СССР и Совета Министров СССР.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 25 августа 1977 года за большие заслуги в деле освоения космического пространства, укрепления обороны страны и достигнутые высокие показатели в боевой подготовке Главный центр КИК был награжден орденом Трудового Красного Знамени.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 декабря 1982 года за большие заслуги в укреплении обороны страны, испытаний и эксплуатации новых образцов космической техники обеспечения управления космических аппаратов по программе «Салют-Союз» Главный центр КИК был награжден орденом Октябрьской Революции.

С августа 1972 по июнь 1973 года в Главном испытательном центре проходил службу второй космонавт Земли Герой Советского Союза Герман Степанович Титов.

Высоко оценивая заслуги второго космонавта планеты Героя Советского Союза генерал-полковника авиации Г. С. Титова перед Отечеством и Вооруженными Силами Российской Федерации 14 августа 2001 года Указом Президента Российской Федерации Главному испытательному центру присвоено почетное наименование «имени Г. С. Титова».

В настоящее время Главный испытательный космический центр имени Германа Титова выполняет задачи по обеспечению управления орбитальной группировкой космических аппаратов нашей страны.

4 октября 2017 г. Главный испытательный космический центр имени Германа Титова отмечаетт 60-летний юбилей!

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