03.10.2017 (18:04)

Военнослужащие ВУНЦ ВМФ одержали победу на флотском этапе «Командирских стартов»

Завершился отборочный этап командирских стартов, которые проводились в Санкт-Петербурге на спортивных объектах ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия имени Н.Г.Кузнецова» и Военного института физической культуры. В соревнованиях приняли участие адмиралы и офицеры, представлявшие более чем 20 военно-учебных заведений и воинских частей, подчинённых главнокомандующему ВМФ. Они соревновались в плавании на 100, 200 и 300 метров, подтягивании на перекладине, толчке гирь весом 24 кг, стрельбе из пистолета Макарова и беге на 1, 2 и 3 км в зависимости от требований к категориям занимаемых должностей и возрасту участников.

Среди победителей соревнований – начальник Черноморского высшего военно-морского училища имени П.С. Нахимова (г. Севастополь) контр-адмирал Александр Гринкевич, начальник учебного центра подготовки младших специалистов (г. Северодвинск) капитан 2 ранга Иван Ануфриев, командир учебного батальона подготовки младших специалистов Объединённого учебного центра ВМФ (г. Кронштадт) капитан 2 ранга Вячеслав Манохин, начальник курса ЧВВМУ майор Павел Костюков и начальник комплекса – преподаватель учебного центра ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» (г. Обнинск, Калужская область) капитан-лейтенант Юрий Дмитренко.

По результатам сборов будет сформирована сборная команда Военно-морского флота для участия в финале Всеармейских соревнований Министерства обороны «Командирские старты», которые пройдут в конце ноября в Москве. В состав сборной команды Военно-морского флота традиционно войдут военнослужащие Главного командования ВМФ, соединений надводных кораблей и подводных лодок, морской авиации и береговых войск Северного, Тихоокеанского, Балтийского и Черноморского флотов, а также Каспийской флотилии.

В командном зачёте победителем соревнований и обладателем переходящего кубка ВМФ «Командирские старты» третий год подряд стала команда ЧВВМУ. Второе место у 328-го экспедиционного аварийно-спасательного отряда ВМФ, а третье – завоевали офицеры учебного центра подготовки младших специалистов ВМФ из Кронштадта.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице