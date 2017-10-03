03.10.2017 (21:47)

Командующий Космическими войсками – заместитель главнокомандующего ВКС России генерал-полковник Александр Головко ответил на вопросы газеты «Красная звезда»

Командующий Космическими войсками – заместитель главнокомандующего ВКС России генерал-полковник Александр Головко ответил на вопросы газеты «Красная звезда»

В газете публикуется эксклюзивное интервью командующего Космическими войсками – заместителя главнокомандующего ВКС генерал-полковника Александра Головко, который рассказал о задачах, решаемых в космическом пространстве, и перспективах развития технологий управления российской орбитальной группировкой.

В преддверии Дня Космических войск, отмечаемого 4 октября, «Красная звезда» поместила также репортаж своего корреспондента из Главного испытательного космического центра в подмосковном Краснознаменске.

Сообщается также о начавшемся на одном из полигонов Южного военного округа в Ростовской области совместного тактико-специального учения «Поиск-2017», к которому привлечены подразделения войсковой разведки и специального назначения вооруженных сил Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана.

На вопросы газеты о векторе совершенствования системы подготовки офицерских кадров для Сухопутных войск отвечает временно исполняющий обязанности начальника Военного учебно-научного центра Сухопутных войск «Общевойсковая академия Вооружённых Сил Российской Федерации» генерал-лейтенант Сергей Юдин.

«Красная звезда» продолжает проект «Электронная приемная», реализуемый совместно с Управлением Министерства обороны РФ по работе с обращениями граждан (Общественной приемной Министра обороны РФ). В новом номере на вопросы читателей отвечает начальник Главного военно-медицинского управления Министерства обороны РФ Дмитрий Тришкин.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице