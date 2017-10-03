03.10.2017 (17:01)

Российские и сербские летчики приступили к совместным тренировкам на аэродроме Липецк в рамках учения «БАРС-2017»

В рамках российско-сербского летно-тактического учения (ЛТУ) «БАРС-2017» совместные экипажи российских и сербских летчиков приступили к предполетной подготовке на базе Липецкого авиацентра Воздушно-космических сил.

Летный состав двух стран изучил район проведения будущих полетов, зоны выполнения полетных заданий, мишенную обстановку на полигоне Погоново в Воронежской области. Помимо этого с экипажами проведены тренажи на авиационной технике, во время которых было отработано взаимодействие, как внутри экипажей между летчиками, так и с группой руководства полетами на аэродроме и на полигоне.

Во время учения будут отработаны следующие задачи: перехват воздушных целей, ближний маневренный воздушный бой, применение авиационных средств поражения по наземным целям, поиск и эвакуация потерпевших бедствие экипажей, тушение пожаров, десантирование подразделений специального назначения, прикрытие действий авиации от атак с воздуха и принуждение к посадке воздушного судна условного противника. Полеты будут проходить

в дневное и ночное время.

В мероприятии участвуют совместные экипажи двух стран истребительной

и армейской авиации на самолетах МиГ-29 и вертолетах Ми-8 Воздушно-космических сил России. Всего будет задействовано до 20 единиц авиационной техники.

Совместное российско-сербское ЛТУ «БАРС-2017» проходит в соответствии с планом международного военного сотрудничества и продлится до конца текущей недели.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице