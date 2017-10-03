03.10.2017 (16:48)

В Подмосковье прошли военно-спортивные игры «Юнармия-2017»

В Подмосковье на территории Военно-технического музея прошел региональный этап Военно-спортивных и военно-тактических игр «Юнармия-2017». В нем приняли участие юнармейские команды из 67 муниципальных образований Московской области.

На торжественном открытии соревнований к юнармейцам обратился начальник регионального штаба, олимпийский чемпион игр 2014 года Александр Легков: «Дорогие ребята, я рад приветствовать вас в таком замечательном музее. Желаю вам хорошо выступить, показать лучшие свои результаты, вы все победители уже потому, что приехали на эти соревнования, пусть у вас все сложиться!».

Несколько часов продолжались игры, ребятам предстояло пройти множество испытаний на пути к победе: «Лазертаг», «Полоса препятствий», «Лазерный тир», «Топография», «Медицинская подготовка» и многие другие эстафеты. На каждом этапе участники получали баллы, от которых зависела их позиция в общем рейтинге команд.

На церемонии торжественного закрытия судьи объявили победителей. Ими стали отряды из Подольска, Шаховской, Солнечногорска, Серпухова, Власихи, Электросталь, а также из Чеховского, Можайского, Коломенского и Зарайского района. Эти команды получили путевки на финальный этап, который пройдет в октябре. А отряды, занявшие три призовых места, получили дипломы и памятные юнармейские значки военно-спортивных и военно-тактических игр «Юнармия-2017».

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