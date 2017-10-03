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03.10.2017 (16:30)

Учебный корабль «Перекоп» вышел из Балтийска и продолжает штурманский поход

Учебный корабль «Перекоп» завершил заход в главную военно-морскую базу Балтийского флота город Балтийск и продолжает морское плавание с курсантами Военно-морского политехнического института (ВМПИ).

Поход проходит под общим руководством контр-адмирала Владимира Соколова.

В месте стоянки экипаж корабля пополнил запасы воды и продовольствия, а для курсантов-стажеров были организованы экскурсии в Калининград и Балтийск.

Учебный корабль «Перекоп» вышел из пункта базирования – Ленинградской военно-морской базы в Кронштадте – 25 сентября. Штурманскую практику на нём проходят 180 курсантов ВМПИ.

На борту корабля находятся будущие инженеры, для них разработана отдельная специальная программа штурманской подготовки. В течение двух недель они выполнят обязательную программу штурманской практики, которая предназначена для учащихся инженерных специальностей высших военно-морских учебных заведений.

В настоящее время курсантами уже отработан ряд элементов несения штурманской вахты в различных районах Балтийского моря, в частности, они научились определять местонахождение корабля по современным радионавигационным приборам. 

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Балтийский флот , Корабли , Боевая подготовка
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