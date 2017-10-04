04.10.2017 (00:01)

Командующий Космическими войсками генерал-полковник Александр Головко поздравил ветеранов и военнослужащих с Днем Космических войск и 60-летием запуска первого искусственного спутника Земли

Товарищи генералы, офицеры, прапорщики, сержанты и солдаты! Уважаемые ветераны!



Поздравляю вас с Днем Космических войск и 60-летием запуска первого искусственного спутника Земли!



Заслуги военнослужащих и гражданских специалистов воинских частей запуска и управления космическими аппаратами в освоении околоземного пространства огромны.



4 октября 1957 года претворилась в жизнь самая дерзновенная мечта человечества. Позывные первого искусственного спутника Земли известили весь мир о начале эры освоения космоса.



Являясь продолжателями славных традиций первых космических формирований воинские части 15-й армии ВКС (особого назначения), космодрома Плесецк, Военно-космической академии имени А.Ф.Можайского, Арсенала Космических войск с честью продолжают славные традиции старших поколений, чьи самоотверженность и мужество, выдержка и стойкость стали основой успехов нашей страны в космической деятельности, завоевания Россией статуса великой космической державы.



Сегодня на бескрайних просторах нашей страны и за ее пределами личный состав успешно решает задачи применения и наращивания боевых возможностей систем предупреждения о ракетном нападении, контроля космического пространства, наращивания и управления орбитальной группировкой информационных систем и комплексов военного и государственного назначения, обучения и подготовки кадров будущих офицеров, проявляя при этом высочайшую ответственность, профессионализм, верность воинскому и гражданскому долгу.



Благодарю военнослужащих, гражданский персонал, ветеранов за безупречную службу и ратный труд.



Пусть ваши успехи и достижения на Земле продолжаются новыми победами в космосе! Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья и успехов, счастья и благополучия, всего самого доброго.

Командующий Космическими войсками – заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами

генерал-полковник

Александр Головко



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице