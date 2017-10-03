03.10.2017 (14:43)

В Самаре почтили память Маршала Советского Союза Василевского

Сегодня у Дома офицеров Самарского гарнизона состоялся торжественный митинг, посвященный столетию со дня награждения Георгиевским крестом с серебряной лавровой ветвью будущего Маршала Советского Союза Александра Василевского.

В нем приняли участие командование 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО), представители администрации городского округа и Самарской епархии Русской православной церкви, ветераны боевых действий и Вооруженных Сил РФ, представители общественных и ветеранских организаций, учащиеся и педагоги самарской школы №176 имени Маршала Советского Союза Василевского.

«Прошло 80 лет как Маршал Василевский уехал к новому месту службы из Самары, но здесь его помнят, – сказал самарский краевед Андрей Бондаренко. – Ведь он не только единственный полководец, который за время Великой Отечественной войны не потерпел ни одного поражения, но и единственный офицер, который был у нас награжден Георгиевским крестом с серебряной лавровой ветвью. Причем, к награде он был представлен не командованием, а солдатами, ­– добавил Андрей Бондаренко.

В ходе митинга были возложены цветы к Мемориалу героев.

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