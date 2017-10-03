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03.10.2017 (14:36)

Военные объекты 201 военной базы в Таджикистане привели в 100% готовность к зиме

Метки:
Таджикистан , МТО , Западный военный округ
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