03.10.2017 (14:07)

Мотострелки ЗВО блокировали группы условных НВФ на железнодорожной развязке в Воронежской области

Мотострелковый батальон, усиленный танковым взводом, общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) приступил к совершению марша в назначенный район для проведения батальонного тактического учения на полигоне Кантемировка в Воронежской области.

По замыслу учения от групп войсковой разведки армии получена информация о скоплении незаконных вооруженных формирований (НВФ) вблизи узловой железнодорожной станции.

Личный состав батальона, выполняя задачи по блокированию НВФ, приступил к совершению марша в назначенный район. Для блокирования передового десанта противника танковый дозор занял основные высоты вблизи узловой станции, чем связал его боевыми действиями, не дав покинуть места сбора. Рота приданных снайперов заняла позиции для ведения наблюдения и прикрытия маршрутов подхода основных сил мотострелков. В ходе активной фазы учения снайперским парам предстоит поразить маневренную автомобильную технику и навести огонь приданных подразделений по живой силе противника.

Поддержку силам высадки мотострелкового десанта осуществили самоходные 120-мм минометные системы «Нона-СВК». Всего в батальонном тактическом учении принимают участие порядка 500 военнослужащих, задействовано более 40 единиц вооружения и военной техники.

Плановые учения продлятся на территории Кантемировского района до конца текущей недели.

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