03.10.2017 (13:59)

Около 70% сотрудников ЦОВУ Минобороны сдают нормативы физподготовки на «отлично»

Около 70% военнослужащих Центрального аппарата Министерства обороны РФ сдают нормативы физподготовки на оценку «отлично». Об этом сообщил Главный инспектор Управления физической подготовки и спорта Вооруженных Сил подполковник Павел Балашов во время контрольных занятий в легкоатлетическом манеже ЦСКА на Ленинградском проспекте Москвы.

«Уровень физической подготовки военнослужащих оценивается по четырем параметрам: сила, быстрота, выносливость и ловкость. За высокие показатели сдачи контрольных нормативов в соответствии с приказом Министра обороны военнослужащим начисляется коэффициент поощрения. Таким образом, если они сдали нормативы по высшему квалификационному уровню, то получат 70% от должностного оклада», – пояснил Павел Балашов.

Все военнослужащие Вооруженных Сил РФ оцениваются по трем категориям сложности нормативов: спецподразделения, основные виды и рода ВС РФ, а также органы военного управления и подразделения обеспечения войск.

«Всего к обязательной сдаче нормативов, которая продлится до 27 октября в манеже ЦСКА, привлечены около 4000 сотрудников Центральных органов военного управления Министерства обороны», – добавил Павел Балашов.

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