03.10.2017 (13:47)

Ракетные катера и самолеты Су-30СМ Черноморского флота поразили морские мишени, имитирующие отряд кораблей условного противника

В соответствии с планом боевой подготовки в ходе отработки задач взаимодействия корабельных сил и морской авиации Черноморского флота (ЧФ) экипажи ракетных катеров нанесли ракетный удар крылатыми ракетами по сложной мишенной позиции, имитирующей отряд кораблей.

Ракетные катера «Ивановец», Р-239 и Р-60 выполнили стрельбу противокорабельными крылатыми ракетами «Москит», которые поразили цели.

Практически одновременно бомбовый удар по мишеням нанесли многофункциональные истребители СУ-30СМ, завершив уничтожение условного противника.

Результаты выполненного боевого упражнения подтверждены данными телеметрии и визуально с беспилотных летательных аппаратов.

Для обеспечения безопасности выполнения боевых упражнений и закрытия опасного для плавания района было привлечено более 20 боевых кораблей и вспомогательных судов, а также самолеты морской авиации и ПВО ЧФ.

Отработка задач боевой подготовки в море продлится до 6 октября.

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