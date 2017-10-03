03.10.2017 (14:12)

Военнослужащие России и Пакистана в ходе совместного учения блокировали колонну условных террористов в горах Кавказа

В районе населенного пункта Нижний Архыз Карачаево-Черкесской Республики военнослужащие Южного военного округа (ЮВО) и вооруженных сил Пакистана совместно уничтожили колонну военной техники условного незаконного вооруженного формирования (НВФ). Мероприятие проводилось в рамках совместного российско-пакистанского учения «Дружба-2017».

По замыслу учения три смешанные разведывательные группы выполнили разведывательно-поисковые действия в заданных квадратах горно-лесистой местности.

Их результатом стало обнаружение колонны военной техники. Военнослужащие России и Пакистана блокировали её и уничтожили.

Смешанные группы огневой поддержки выполнили задачи с применением стрелкового оружия. Кроме того, артиллерийское подразделение доставило на высоту более 2 тыс. метров 82-мм минометы «Поднос» с применением гужевого транспорта.

Всего в розыгрыше эпизодов учения приняло участие около 150 человек.

«Сегодня мы завершили активную фазу совместного российско-пакистанского учения «Дружба-2017». В течение нескольких дней военнослужащие двух стран обменялись боевым опытом и отработали взаимодействие при выполнении задач по ликвидации незаконно вооруженных формирований в горно-лесистой местности», –– прокомментировал действия участников учения руководитель – начальник штаба общевойскового объединения ЮВО генерал-майор Владислав Ершов.

Справочно:

В совместном российско-пакистанском учении «Дружба-2017» принимают участие более 200 военнослужащих России и Пакистана. Учение проводится в соответствии с планом международного военного сотрудничества и продлится до 4 октября текущего года.

На учении военнослужащие двух стран отрабатывают взаимодействие при выполнении поставленных задач в рамках ведения условных боевых действий в горных условиях, в частности, по уничтожению условных незаконных вооруженных формирований, а также ведение разведывательно-поисковых и разведывательно-засадных действий в горно-лесистой местности.

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