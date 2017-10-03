03.10.2017 (14:31)

В Ростовской области открыли международное тактико-специальное учение вооруженных сил стран–участниц ОДКБ «Поиск-2017»

В рамках единого замысла оперативно-стратегического учения «Боевое братство-2017» Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на одном из полигонов Южного военного округа (ЮВО) в Ростовской области состоялось торжественное открытие совместного тактико-специального учения (ТСУ) с разведывательными подразделениями «Поиск-2017».

Учение пройдет с 3 по 7 октября под руководством командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова.

На первом этапе мероприятия многонациональному коллективу командования и штаба КСОР ОДКБ на развернутом автоматизированном пункте управления в Ростовской области предстоит провести планирование совместной операции по локализации вооруженного конфликта на территории условного государства-члена ОДКБ.

В ТСУ «Поиск-2017» участвуют органы военного управления, а также подразделения войсковой разведки и специального назначения вооруженных сил Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана. К мероприятию привлечены свыше 1000 военнослужащих, в том числе более 700 военнослужащих ВС РФ, около 180 — Армении, 50 — Белоруссии, 35 — Казахстана, а также по 20 военнослужащих будут представлять Кыргызскую Республику и Таджикистан.

Руководящий и оперативный состав объединенного штаба совместного учения отработает реальные возможности и методики сбора и обработки поступающей информации, работу программно-технических средств государств-членов ОДКБ в составе единого координационного центра.

После принятия решения по действиям КСОР все руководство учением самолетами военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России переместится на полигон Баграмян в Армении, где продолжит командно-штабное учение на местности с проведением тренировок управления объединенной группировкой подразделений войсковой разведки и специального назначения вооруженных сил государств-участников учения.

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