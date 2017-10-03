03.10.2017 (13:24)

Юнармейцы страны приняли участие в праздновании Дня тигра во Владивостоке

Во Владивостоке прошло 18-тысячное шествие, посвященное Дню тигра. В торжественном мероприятии приняла участие колонна юнармейцев и сотрудников филиала ЦСКА в Хабаровске.

Специально ради праздника во Владивосток съехались гости из других городов и стран. Почетными гостями мероприятия стали режиссер-документалист Сергей Ястржембский, телеведущая, депутат Госдумы РФ Оксана Пушкина, губернатор Приморского края Владимир Миклушевский, а также представители городской администрации.

По улицам города прошла специализированная техника центра «Амурский тигр» – десять автомобилей и пять квадроциклов. Следом потянулась многотысячная колонна людей, украшенных «тигриной» символикой (представители школ, вузов и общественных организаций).

В колонне юнармейцев вместе с ребятами шли начальник филиала ЦСКА в Хабаровске Григорий Туров, руководитель Приморского отделения ДОСААФ Игорь Доценко и сотрудники «Юнармии» – куратор движения по Дальневосточному федеральному округу Дмитрий Минязев и начальник регионального штаба «Юнармии» Богдан Юрчук.

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