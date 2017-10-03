03.10.2017 (12:16)

В подмосковном парке «Патриот» открылось заседание экспертной группы стран-членов АСЕАН по гуманитарному разминированию

Работа экспертной рабочей группы совещания министров обороны стран-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и диалоговых партнеров «СМОА-плюс» по гуманитарному разминированию в 2017-2020 годах станет важным этапом для Российской Федерации, так как Россия впервые принимает участие в работе на таком уровне. Об этом заявил на открытии заседания в подмосковном парке «Патриот» заместитель начальника инженерных войск Вооружённых сил РФ генерал-майор Константин Смешко.

Он также выразил надежду, что экспертная группа по гуманитарному разминированию под сопредседательством России и Лаоса внесет существенный вклад в реализацию концепции АСЕАН до 2025 года.

«Не для кого не является секретом то, что большое количество стран в мире, в том числе и стран АСЕАН, засорены взрывоопасными пережитками войн, в результате чего ежегодно погибает или становятся инвалидами десятки тысяч человек», – добавил генерал-майор Константин Смешко.

В ходе заседания участники доведут подходы государств в нормативно-правовой базе в области гуманитарного разминирования, а также доведут информацию про предоставляемые льготы и материальное стимулирование военнослужащих-сапёров.

«Надеюсь, что по итогам заседания многие участники для себя подчеркнут что-то новое в нормативно-правовой базе и в дальнейшем практически применят это у себя при издании законодательных актов», - подытожил заместитель начальника инженерных войск Вооружённых сил РФ генерал-майор Константин Смешко.

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