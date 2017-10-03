03.10.2017 (13:46)

С начала года около 1000 калининградцев направлены на службу по контракту на Балтийский флот и в войска ЗВО

С начала текущего года Калининградским пунктом отбора на военную службу по контракту по итогам медицинского освидетельствования, профессионально-психологического отбора и сдачи нормативов по физической подготовке около 1000 жителей Калининграда и области направлены на службу по контракту на корабли, в береговые части и подразделения морской пехоты Балтийского флота и Западного военного округа (ЗВО).

По словам начальника пункта отбора на военную службу по контракту первого разряда по Калининградской области подполковника Владимира Краморова, в 2017 году специалисты пункта отбора проводят свою работу совместно с Центром занятости населения Калининградской области и общественными организациями региона.

Кроме того, в текущем году только в Калининграде пять раз была организована работа мобильных пунктов отбора в рамках проведения патриотических акций и государственных праздников. В ходе работы специалисты мобильных пунктов также побывали в г. Гурьевске, Советске и Балтийске Калининградской области, где также провели предварительный отбор граждан.

Будущих военнослужащих по контракту ждет достойное денежное довольствие, выше средней заработной платы в регионе. Помимо денежного довольствия, военнослужащий по контракту и его семья пользуются льготами и полным социальным пакетом.

Отметим, что, с 1 мая этого года на основании ФЗ-91 «О внесении изменений в статью 34 ФЗ-53 «О воинской обязанности и военной службе» право заключать контракт о прохождении службы в Вооруженных Силах Российской Федерации разрешено гражданам мужского пола, не пребывающим в запасе и получившим среднее профессиональное образование. Ранее по действующему законодательству заключить контракт на прохождение военной службы граждане, не отслужившие по призыву, могли лишь в том случае, если они имели высшее образование. Таким образом, граждане, получившие (получающие) в текущем году диплом о среднем профессиональном образовании, имеют право поступить сразу на службу по контракту на два года, не проходя службу по призыву.

Через три года службы военнослужащий приобретает право воспользоваться программой военной ипотеки, благодаря которой он может купить себе квартиру по собственному выбору в любом городе России. Главным отличием военной ипотеки от гражданских ипотечных программ является то, что на протяжении всей службы ежемесячные выплаты по кредиту за купленную квартиру на 100% выплачивает государство. Таким образом, прослужив в рядах Вооруженных Сил РФ 20 лет и более, военнослужащий по контракту получает жилье в собственность фактически бесплатно.

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