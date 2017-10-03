03.10.2017 (12:53)

На Урале завершилось масштабное учение танковых войск ЦВО

Крупнейшее за последние тридцать лет учение танковых войск завершились под Челябинском. В нем были задействованы до 3000 военнослужащих, более 800 единиц техники, из них около 250 танков Т-72.

Командирам двух полков 90-й танковой дивизии Центрального военного округа предстояло действовать друг против друга, состязаться в нестандартных приемах боя.

В течение недели танкисты совершали рейдовые и обходящие действия, стремясь занять наиболее выгодные позиции для наступления. Усилия «противника» были направлены на то, чтобы затянуть передовые силы в огневые мешки и сорвать их продвижение.

Поддержку экипажам Т-72 обеспечили авиация, расчеты реактивных систем «Град» и самоходных гаубиц «Акация».

Завершающим этапом учения стали боевые стрельбы на Чебаркульском полигоне, в которых огневые средства применялись в единой системе с несколькими видами разведки.

Итоги маневров командование округа подведет на ближайшем Военном совете, заседание которого пройдет в октябре.

90-я гвардейская Витебско-Новгородская дважды Краснознаменная дивизия сформирована 1 декабря 2016 года. В ее состав вошли 3 танковых, мотострелковый и самоходный артиллерийский полки, зенитный ракетный дивизион, разведывательный батальон, части и подразделения боевого, тылового и технического обеспечения. Воинские части и подразделения соединения дислоцированы на территории Челябинской и Свердловской областей.

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