03.10.2017 (12:40)

Горные стрелки РФ переброшены из Тувы в Узбекистан на совместное учение

Подразделения горнострелковой бригады, дислоцированной в Туве, завершили переброску на полигон Фориш в Джизакской области Узбекистана, где сегодня стартует совместное тактическое учение с контингентами двух армий.

Ротная тактическая группа численностью 150 человек со штатным вооружением совершила 400-километровый марш своим ходом через заснеженные перевалы из Кызыла в Абакан, затем на самолетах ВКС России переброшена в Ташкент. На этапе переброски горнострелковые подразделения подтвердили высокий уровень боеготовности и мобильности.

Помимо горных стрелков в состав российского контингента вошли: оперативная группа Центрального военного округа, расчеты беспилотных летательных аппаратов «Тахион» и 82-мм минометов «Поднос». Военнослужащие экипированы комплектами «Ратник» и радиостанциями шестого поколения «Азарт».

Совместное российско-узбекистанское учение на полигоне Фориш, расположенного на северных скатах хребта Нурутау в 250 километрах от Ташкента, пройдет впервые с 2005 года. В ходе практических действий контингенты общей численностью более 400 военнослужащих выполнят учебно-боевые задачи по борьбе с незаконными вооруженными формированиями в горной местности.

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