03.10.2017 (12:07)

Конкурс на военную службу по контракту в войска ЗВО на уровне престижных вузов страны

Конкурс на военную службу по контракту в Западном военном округе (ЗВО) стал таким же, как в самые престижные вузы страны. Только в Санкт-Петербурге число претендентов, желающих проходить военную службу на контрактной основе, выросло до 20 человек на место.

В прошлом году в пункты отбора граждан на военную службу по контракту ЗВО с заявлениями о желании стать профессиональным военнослужащим обратились более 130 тыс. человек. При этом, исходя из наличия вакантных должностей, физических способностей и нервно-психологической устойчивости кандидатов, специалисты смогли положительно рассмотреть только 2 тыс. В этом году количество обратившихся служить по контракту возросло до 150 тыс. человек.

Особенным критерием отбора кандидатов, помимо физических способностей и нервно-психологической устойчивости, стало наличие высшего или среднего профессионального образования.

В настоящее время 67% граждан, поступающих на военную службу по контракту, имеют высшее или среднее образование. По сравнению с прошлым годом количество таких граждан увеличилось на 2%.

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