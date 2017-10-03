03.10.2017 (11:52)

Более 1000 военнослужащих учебных центров ВВО приступили к стрельбе из танков

В окружных учебных центрах подготовки младших специалистов танковых войск Восточного военного округа в Хабаровском крае и Забайкалье проходят стрельбы из вооружения танков Т-72Б3.

Военнослужащие выполняют упражнения стрельб из танковых пушек как с места, так и в движении по мишени, имитирующей бронетехнику условного противника на удалении более 1600 метров, а из пулемета Калашникова по «артиллерийскому орудию и гранатометчику».

Перед получением допуска к выполнению стрельб штатным снарядом военнослужащие прошли подготовку с применением новых компьютерных динамических тренажеров-симуляторов, оснащенных мультимедийным оборудованием.

В текущем году данные тренажеры использовались впервые, они позволяют моделировать различные условия местности –– от пустынной до арктической зоны.

Выполнение огневых задач будет проходить в условиях постоянной смены мишенной обстановки, что требует от танкистов мгновенной реакции при стрельбе.

Всего на занятия, проходящие в преддверии выпускных экзаменов, которые состоятся в конце текущего месяца, привлекается более 1000 военнослужащих.

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