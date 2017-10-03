03.10.2017 (11:34)
В Оперативной группе российских войск в Приднестровье провели занятие по разведке
С военнослужащими Оперативной группы Российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) провели занятие по разведывательной подготовке.
В рамках занятия около 30 нештатных разведчиков совершили марш-бросок на 10 километров в район войскового стрельбища ОГРВ ПРРМ.
На учебном мероприятии, во время которого военнослужащим необходимо было выполнить задачу по выводу из строя средств управления и связи условного противника, оттачивались приемы маскировки в степной местности и в лесах, а также отрабатывались разведывательные засады и организация наблюдательных постов.
Особое внимание на занятии с разведчиками уделялось бесшумному отходу к своим позициям после вывода средств связи условного противника.
Занятия по разведке носили плановый характер.