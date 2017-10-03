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03.10.2017 (11:34)

В Оперативной группе российских войск в Приднестровье провели занятие по разведке

С военнослужащими Оперативной группы Российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) провели занятие по разведывательной подготовке.

В рамках занятия около 30 нештатных разведчиков совершили марш-бросок на 10 километров в район войскового стрельбища ОГРВ ПРРМ.

На учебном мероприятии, во время которого военнослужащим необходимо было выполнить задачу по выводу из строя средств управления и связи условного противника, оттачивались приемы маскировки в степной местности и в лесах, а также отрабатывались разведывательные засады и организация наблюдательных постов.

Особое внимание на занятии с разведчиками уделялось бесшумному отходу к своим позициям после вывода средств связи условного противника.

Занятия по разведке носили плановый характер.

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Приднестровье , Западный военный округ , Боевая подготовка , Разведывательные подразделения
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