03.10.2017 (11:26)

В ВВО стартовала контрольная проверка за летний период обучения

Сегодня в соединениях и воинских частях Восточного военного округа (ВВО) началась масштабная контрольная проверка за летний период обучения с проведением контрольных занятий.

В ходе первого этапа, который продлится до середины текущего месяца, комиссиями центральных органов военного управления будут проверены соединения общевойскового объединения, дислоцированного в Амурской, Еврейской автономной областях.

Кроме того, комиссия под руководством командующего войсками округа проверит соединения морской пехоты Тихоокеанского флота и мотострелковое соединение, дислоцированное в Хабаровском крае.

В управлении Восточного военного округа было сформировано около десяти специальных рабочих групп, которые возглавили командующие объединениями, начальники родов войск, служб и управлений округа. Ими будет проверено состояние боевой и оперативной подготовки, вооружения и военной техники (ВВТ), материально-технического обеспечения (МТО) ряда соединений округа.

Военнослужащие проверяемых воинских частей выполнят упражнения учебных стрельб из стрелкового оружия и вооружения боевой техники, сдадут нормативы по технической, тактико-специальной, и физической подготовке.

Контрольные занятия по предметам обучения пройдут на полигонах и в пунктах постоянной дислокации войск округа на Сахалине, Хабаровском, Приморском, Забайкальском краях, Республике Бурятия, Амурской и Еврейской автономной областях.

По результатам масштабной проверки лучшие подразделения соединений и воинских частей округа смогут претендовать на получение звания «Ударное».

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