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03.10.2017 (11:17)

Экипажи новейших истребителей-бомбардировщиков Су-34 выполнили полеты в стратосферу

Экипажи новейших истребителей-бомбардировщиков Су-34 авиачасти Восточного военного округа, дислоцированной в Хабаровском крае, выполнили полеты в стратосферу в сверхзвуковом режиме.

Кроме того, пилоты Су-34 отработали элементы высшего пилотажа, а также элементы воздушного боя.

Недавно новейшие истребители-бомбардировщики Су-34 были задействованы в масштабном учении авиации на Дальнем Востоке, в ходе которого отработано бомбометание из горизонтального полета по групповым наземным целям, имитирующим боевую технику условного противника. Применение авиабомб бомбардировочной авиацией ВВО выполнено на специализированном полигоне в Хабаровском крае.

Пресс-служба Восточного военного округа
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