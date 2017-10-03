03.10.2017 (11:20)

Ракетное соединение ЮВО, оснащенное «Искандерами», в рамках учения поднято по тревоге

Ракетное соединение Южного военного округа (ЮВО), дислоцированное в Северной Осетии, поднято по тревоге в связи с проведением командно-штабного учения на полигоне Серноводский в Ставропольском крае.

В настоящее время расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер-М» совершают марш в назначенный район, в ходе движения военнослужащим предстоит отработать вопросы по уничтожению условных диверсионно-разведывательных групп, действия личного состава при налетах авиации, преодолении участков заражения, различных заграждений и естественных препятствий.

По прибытии в назначенный район ракетчики приступят к развертыванию комплексов с марша на незнакомой местности.

Боевые расчеты будут выполнять задачи по проверке работоспособности всех систем комплекса, а также перегрузке ракет в полевых условиях с использованием специальных транспортно-заряжающих машин (ТЗМ).

В ходе учения военнослужащим предстоит решить целый комплекс учебно-боевых задач с многократной сменой стартовых позиций, обнаружить цели на значительном удалении и уничтожить их, выполнив электронные пуски.

Предварительно с ракетчиками был проведен ряд тренировок, в ходе которых они отработали порядок действий на пусковых установках и транспортно-заряжающих машинах.

В свою очередь механики-водители закрепили навыки вождения в различных дорожных условиях с маневрированием в ограниченном пространстве.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице