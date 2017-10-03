03.10.2017 (11:19)

На полигонах Аданак и Скорпион в Дагестане проходит масштабная высадка морского десанта Каспийской флотилии

На полигонах Аданак и Скорпион в Дагестане началось совместное батальонное тактическое учение (БТУ) по высадке морского десанта на необорудованное побережье. В нем принимают участие отдельный батальон морской пехоты Каспийской флотилии и отряд десантных катеров.

В учении, которое продлится четверо суток, принимают участие около 500 военнослужащих, в том числе экипажи десантного катера «Атаман Платов», четырех десантных катеров типа «Серна», задействовано порядка 50 единиц боевой и специальной техники из состава подразделений морской пехоты.

По замыслу учения батальону поставлена задача захватить пункт высадки морского десанта, перейти к обороне и удерживать стратегически важный плацдарм, не дав условному противнику осуществить высадку на побережье.

После получения команды на начало операции личный состав скрытно выдвинулся в район сосредоточения и совершил марш в район проведения практических действий.

На следующем этапе учения морпехи совершат марш в район погрузки на десантные катера. После выхода в морские полигоны они выполнят учебное упражнение на бронетранспортёрах по выходу на плав с десантных катеров способом (корабль-берег) с преодолением водных преград и препятствий на пересечённой местности.

Затем будет произведена высадка главных сил морского десанта. Морские пехотинцы, форсировав водные преграды, приступят к выполнению учебно-боевых задач по подготовке к противодесантной обороне морского побережья (организации сторожевого охранения, инженерного оборудования и всестороннего обеспечения обороняемого участка).

Данное батальонное тактическое учение проводится в соответствии с утверждённым планом деятельности Каспийской флотилии на 2017 учебный год и завершает этап подготовки береговых войск флотилии в летнем периоде обучения.

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