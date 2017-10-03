03.10.2017 (11:27)

В ходе лагерного сбора с артиллеристами ЮВО в Волгоградской области израсходовано более 20 тонн крупнокалиберных снарядов

С артиллеристскими подразделениями мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Волгоградской области, проведено тактическое учение с боевой стрельбой в рамках лагерного сбора на полигоне Прудбой.

Артиллеристы выполнили около 100 огневых задач по одиночным и групповым целям на дальности от 3 до 12 км, отработали скрытное перемещение артиллерийских батарей на запасные огневые позиции, после выполнения стрельбы и поражения целей.

В ходе учения было израсходовано около 500 снарядов калибра от 120 до 152 мм, более 100 различных мин и гранат, а также около 5 тыс. боеприпасов для стрелкового оружия разного калибра.

Военнослужащие также выполняли упражнения по артиллерийской разведке различными способами, в частности, с применением подвижного разведывательного пункта ПРП-4, станций наземной артиллерийской разведки СНАР, лазерных приборов разведки ЛПР и других технических средств.

До проведения тактического учения в течение месяца артиллеристы оттачивали свое профессиональное мастерство, совершенствовали боевое слаживание взводов, батарей и дивизионов, осваивали новые способы выполнения огневых задач по поддержке мотострелковых и танковых подразделений в сложной обстановке современного общевойскового боя. Особое внимание уделялось тренировкам на пунктах управления огнем артиллерии.

В лагерном сборе приняли участие около 500 военнослужащих, было задействовано около 100 единиц военной техники, в том числе 152-мм самоходные гаубицы «Мста-С», 120-мм орудия «Хоста», реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г» и др.

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