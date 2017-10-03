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03.10.2017 (11:03)

В Ростове-на-Дону завершился окружной этап всеармейских соревнований «Командирские старты»

В Ростове-на-Дону состоялся окружной этап всеармейских соревнований «Командирские старты».

Офицеры состязались в упражнениях по бегу на дистанции от 1 до 3 км., в подтягивании на гимнастической перекладине, толчке гири в 24кг, плавании на 100, 200 и 300 м, в стрельбе из ПМ. Завершились соревнования  легкоатлетической эстафетой 7x400 м.

Итоговый пьедестал выглядел  следующим образом: среди команд объединений 1-е место завоевала команда 58-й общевойсковой армии, на 2-м месте - спортсмены 8-й общевойсковой армии, «бронза» - у команды 49-й общевойсковой армии.

В одиночном зачете победителями в различных номинациях стали: полковник Иван Попов, полковник Александр Бараник, полковник Вячеслав Матвиенко, майор Султан Хашегульгов, капитан Андрей Игнатьев, а также старший лейтенант Станислав Петров.

Все участники соревнований награждены кубками, медалями и грамотами.

Всего в соревнованиях приняли участие около 200 военнослужащих в составе 19 команд.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Южный военный округ , Спорт , Соревнования
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