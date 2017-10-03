03.10.2017 (10:40)

В региональном управлении военной полиции по Северному флоту проведены учебно-методические сборы с начальниками и дознавателями

В региональном управлении военной полиции по Северному флоту проведены учебно-методические сборы с начальниками и дознавателями подразделений дознания региональных и территориальных органов военной полиции под руководством заместителя начальника Главного управления военной полиции Министерства обороны полковника юстиции В. Ковалёва.

В ходе мероприятия был организован и проведен «круглый стол» с участием представителей военной прокуратуры флота, органов внутренних дел и органов по работе с личным составом.

Кроме того, проведены мероприятия кадрового отбора кандидатов с проверкой по физической и правовой подготовке, а также психологическое обследование на полиграфе, в ходе которого отобрано 3 кандидата.

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