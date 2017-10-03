03.10.2017 (10:16)
Первый в России музей фейерверков откроется в салютном дивизионе ЗВО
На территории отдельного гвардейского салютного дивизиона Западного военного округа в Ватутинках (Новая Москва) будет открыт музей боевой славы части, основная экспозиция которого будет посвящена праздничным салютам и фейерверочным изделиям.
Собрано уже более 100 уникальных экспонатов, рассказывающих о зарождении и развитии производства салютов в России. Посетители смогут побывать в роли замкового, открывающего затвор 76-мм пушки ЗИС-3 выпуска 1943 года с пробитым на фронтах Великой Отечественной войны щитовым прикрытием.
В свою очередь экскурсоводы расскажут о современных салютных установках с радиоэлектронным пуском на базе «КамАЗов», продемонстрируют боевые документы, карты, а также редкие фотографии и видеозаписи салюта в Москве.
Главным экспонатом музея станет коллекция фейерверочных изделий разного калибра, цветности, высоты пуска и диаметра раскрытия.
Музей откроется 21 октября – в 50-ю годовщину формирования отдельного гвардейского салютного дивизиона Западного военного округа и станет первым из подобных в России.