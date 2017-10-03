03.10.2017 (10:16)

Первый в России музей фейерверков откроется в салютном дивизионе ЗВО

На территории отдельного гвардейского салютного дивизиона Западного военного округа в Ватутинках (Новая Москва) будет открыт музей боевой славы части, основная экспозиция которого будет посвящена праздничным салютам и фейерверочным изделиям.

Собрано уже более 100 уникальных экспонатов, рассказывающих о зарождении и развитии производства салютов в России. Посетители смогут побывать в роли замкового, открывающего затвор 76-мм пушки ЗИС-3 выпуска 1943 года с пробитым на фронтах Великой Отечественной войны щитовым прикрытием.

В свою очередь экскурсоводы расскажут о современных салютных установках с радиоэлектронным пуском на базе «КамАЗов», продемонстрируют боевые документы, карты, а также редкие фотографии и видеозаписи салюта в Москве.

Главным экспонатом музея станет коллекция фейерверочных изделий разного калибра, цветности, высоты пуска и диаметра раскрытия.

Музей откроется 21 октября – в 50-ю годовщину формирования отдельного гвардейского салютного дивизиона Западного военного округа и станет первым из подобных в России.

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