03.10.2017 (09:40)

Во Владивостоке прошел фестиваль спорта Тихоокеанского флота

Во Владивостоке, на территории центра связи Тихоокеанского флота, завершился спортивный фестиваль «Золотая осень».

Его программа включала в себя проведение кросс-похода с элементами спортивного ориентирования и туризма, а также мастер-класса по стрельбе из лука.

В мероприятии, организованном спортивным комитетом Тихоокеанского флота и федерацией стрельбы из лука Приморского края, приняли участие более 200 человек – военнослужащих и членов их семей, представителей военно-патриотического общественного движения «Юнармия», спортивных клубов Владивостока.

На спортивных площадках функционировала выставка вооружения береговых войск флота, были развернуты полевые кухни для организации питания участников.

По итогам соревнований победителей и призеров наградили ценными подарками, грамотами и медалями.

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