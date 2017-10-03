03.10.2017 (07:44)

Комплексные комиссии начали итоговую проверку соединений и частей ВДВ за 2017 учебный год

Специально назначенные комплексные комиссии Воздушно-десантных войск (ВДВ) приступили к проведению практической части итоговой проверки за 2017 учебных год.

В течение месяца они будут оценивать уровень подготовки соединений, воинских частей и подразделений ВДВ, дислоцированных в Западном, Центральном, Южном и Восточном военных округах. Контрольные мероприятия итоговой проверки будут осуществляться в соответствии с планом подготовки ВДВ и проходить в две очереди. Окончатся контрольные занятия 28 октября.

Перед окончанием итоговой проверки состоится подведение итогов работы комплексных комиссий. Мероприятие пройдет под руководством командующего ВДВ.

Воинские части и подразделения будут оцениваться по результатам контрольных занятий, боевой стрельбы, выполнения нормативов по тактической, технической и специальной подготовке. Особое внимание проверяющие уделят Ульяновскому десантно-штурмовому соединению (Ульяновская область), Кубинскому соединению специального назначения (Московская область), Центру специальной парашютной подготовки (Рязанская область) и отдельному полку связи ВДВ (Московская область).

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