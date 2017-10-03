03.10.2017 (04:40)

В соединениях и частях Тихоокеанского флота проходят итоговые проверки и контрольные занятия по итогам учебного года

В соединениях и воинских частях Тихоокеанского флота (ТОФ) начались итоговые проверки и контрольные занятия по итогам 2017 учебного года.

Во время проведения проверок комиссиями управления флота будет проверена индивидуальная подготовка военнослужащих и оценена сплоченность воинских коллективов при выполнении ими учебно-боевых задач в морских и сухопутных полигонах флота.

В ходе проверок и контрольных занятий военнослужащие соединений противовоздушной обороны, соединений и частей береговых войск и морской авиации ТОФ сдадут нормативы по огневой и физической подготовке, зачеты по специальным предметам обучения.

Экипажи кораблей флота отработают элементы различных курсовых задач, в том числе с выходом в море, отработают задачи по борьбе за живучесть и проведут контрольные ракетные и артиллерийские стрельбы в морских полигонах боевой подготовки.

Летный состав морской авиации ТОФ продемонстрирует свою индивидуальную подготовленность, способность выполнять задачи по предназначению с практическим применением авиационных средств поражения. Кроме того, в ходе контрольных занятий будут отработаны вопросы дозаправки самолётов в воздухе и взаимодействия морской авиации флота с подразделениями противовоздушной обороны, надводными и подводными силами флота.

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