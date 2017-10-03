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03.10.2017 (02:39)

В Новосибирском соединении РВСН завершилось масштабное командно-штабное учение

В РВСН завершилось масштабное командно-штабное учение с Новосибирским ракетным соединением, в котором были задействованы более 4 тыс. военнослужащих и около 400 единиц техники.

Ракетные полки ПГРК «Ярс» выходили на маршруты боевого патрулирования как в дневное, так и в ночное время. В ходе учения отрабатывался обширный перечень задач и вводных, в том числе по приведению в высшие степени боевой готовности, совершению маневренных действий на маршрутах боевого патрулирования, противодействию диверсионным формированиям и ударам высокоточного оружия, выполнению боевых задач в условиях активного радиоэлектронного подавления и интенсивных действий в районах дислокации войск.

Впервые в командно-штабном учении были задействованы около десяти образцов перспективной специальной техники, в том числе для инженерных подразделений, охраны и обороны, РХБЗ.   

Для отработки вопросов прикрытия позиционного района дивизии и имитации действий авиации на учении использовалось звено сверхзвуковых истребителей-перехватчиков МиГ-31. Задачи ведения воздушной разведки элементов боевого порядка ракетных полков на маршрутах боевого патрулирования выполняли самолеты Ан-30. 

Для поиска и борьбы с диверсантами применялись транспортно-боевые вертолёты и комплексы с БЛА.

В учении на качественно новом уровне отрабатывались вопросы маскировки подвижных грунтовых ракетных комплексов, вывода частей и подразделений РВСН из под ударов и противодействия современным и перспективным средствам воздушного нападения, а также оповещения об угрозе их применения во взаимодействии с соединениями и частями ЦВО. Кроме того, для отработки вопросов оповещения об угрозе воздушного нападения привлекались боевые расчеты соединения Воздушно-космической обороны.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
РВСН , Учения , Боевая подготовка
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