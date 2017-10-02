02.10.2017 (23:32)

«ВИЖ» в октябре расскажет о женских воинских формированиях в годы Великой Отечественной войны

В очередном, октябрьском, номере «Военно-исторического журнала» в статье «Я никогда не видел бойцов более дисциплинированных, прилежных и самоотверженных…» речь идет о создании, подготовке и боевой деятельности стрелковых, артиллерийских, инженерных и военно-морских женских воинских формирований.

Участие женщин-военнослужащих в воинских формированиях имеет давнюю традицию. Ещё Платон считал их присутствие в боевых порядках войск важнейшим средством психологической поддержки армии.

В IV веке до н.э. в Афинах и Спарте женщины были немаловажной составляющей греческих фаланг. В Древнем Китае отряды женщин охраняли императора.

В годы Великой Отечественной войны в состав многих советских подразделений вводили наиболее подготовленных к несению военной службы представительниц прекрасного пола. Одним своим присутствием они не позволяли мужчинам проявлять слабость духа на поле боя.

Подробнее об этом – на страницах нового номера журнала с 3 октября.

Фаллер О.В., Мальцева О.Л. Женские воинские формирования 1941-1945 гг.

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