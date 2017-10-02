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02.10.2017 (22:10)

В парке «Патриот» состоялись мотофестиваль и международный турнир по единоборствам

В подмосковном парке «Патриот» состоялись мотофестиваль и международный турнир по единоборствам. В рамках фестиваля была организована выставка «Техника и Экстрим», гости и участники которой оценили технические новинки, современные гаджеты, системы безопасности и оборудование.

В экспозициях были представлены достижения компаний-производителей мототехники и внедорожников, а также тюнинг-салонов и представителей сферы услуг.

Международный турнир по смешанным единоборствам «Патриот» собрал большое количество болельщиков. Турниры по тайскому боксу, боевому самбо и рукопашному бою показали высокий уровень подготовки спортсменов.

На открытых площадках фестиваля проходили соревнования по МотоДжимхане, в которых участники на мотоциклах соревновались на самое быстрое маневрирование по асфальтовой площадке среди искусственных препятствий в виде конусов. В них приняли участие новички и профессионалы данного вида спорта.

Одним из самых зрелищных событий стало выступление гильдии каскадеров России Domino Trial Show. Спортсмены продемонстрировали всевозможные трюковые элементы экстремальных видов спорта, показали зрителям мастерское владение мотоциклами и умелое прохождение преград.

Всего за дни фестиваля для гостей было оборудовано более 15 площадок с уникальными развлекательными программами. 

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Западный военный округ , Социальное развитие , Парк Патриот
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