02.10.2017 (22:10)
В парке «Патриот» состоялись мотофестиваль и международный турнир по единоборствам
В подмосковном парке «Патриот» состоялись мотофестиваль и международный турнир по единоборствам. В рамках фестиваля была организована выставка «Техника и Экстрим», гости и участники которой оценили технические новинки, современные гаджеты, системы безопасности и оборудование.
В экспозициях были представлены достижения компаний-производителей мототехники и внедорожников, а также тюнинг-салонов и представителей сферы услуг.
Международный турнир по смешанным единоборствам «Патриот» собрал большое количество болельщиков. Турниры по тайскому боксу, боевому самбо и рукопашному бою показали высокий уровень подготовки спортсменов.
На открытых площадках фестиваля проходили соревнования по МотоДжимхане, в которых участники на мотоциклах соревновались на самое быстрое маневрирование по асфальтовой площадке среди искусственных препятствий в виде конусов. В них приняли участие новички и профессионалы данного вида спорта.
Одним из самых зрелищных событий стало выступление гильдии каскадеров России Domino Trial Show. Спортсмены продемонстрировали всевозможные трюковые элементы экстремальных видов спорта, показали зрителям мастерское владение мотоциклами и умелое прохождение преград.
Всего за дни фестиваля для гостей было оборудовано более 15 площадок с уникальными развлекательными программами.